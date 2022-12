‘Justiça com os heróis da pandemia’, diz Lucas após aprovação da PEC da enfermagem

Senador foi um dos principais articuladores para que o texto fosse aprovado na integralidade

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD), um dos principais articuladores da PEC do Piso da Enfermagem, chamou de heróis os profissionais que mais atuaram e que também mais tiveram baixas nos primeiros meses da pandemia de covid-19. Nesta terça-feira (20), o Senado aprovou em votação histórica a proposta de emenda constitucional: unanimidade

O texto, que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, garante ao governo o orçamento para pagar o reajuste.

“Este momento significa fazer justiça com os heróis da pandemia que estão com os salários defasados. Eles sofreram, morreram, e a PEC é uma homenagem, significa com salário digno. Estavam há 8 anos sem reajuste”, comentou o senador.

A PEC enfrenta uma ação judicial movida por entidades que representam hospitais privados e planos de saúde.

“O governo vai ajudar as prefeituras e Santas Casas a pagar o piso. Os planos de saúde sempre cobram o aumento das mensalidades, mas não repassam isso para enfermeiros, técnicos e auxiliares”, comentou o parlamentar.

Os outros dois senadores do Amapá, Davi Alcolumbre (UB) e Randolfe Rodrigues (Rede) também votaram a favor da proposta que agora poderá ser promulgada pelo Congresso. Como se trata de alteração na Constituição, não é necessária a sanção do presidente da República.