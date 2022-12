Justiça manda soltar delegado Sidney

A expectativa é que ele deixe a carceragem do Centro de Custódia do Iapen localizado no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá, nas próximas horas.

Atualizado às 15h

Por OLHO DE BOTO

Preso desde o dia 14 de setembro sob suspeita de envolvimento com o crime organizado, o delegado Sidney Leite, ex-chefe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), foi solto no início desta tarde desta quinta-feira (15).

Ele deixou a carceragem do Centro de Custódia do Iapen localizado no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá, após decisão do pleno do Tribunal de Justiça do Amapá em sessão ocorrida pela manhã. Segundo fontes ligadas à investigação, o habeas corpus que garante ao delegado a liberdade com restrições foi aprovado por unanimidade entre os desembargadores. A defesa é feita pelo advogado Constantino Brahuna.

O delegado Sidney Leite foi preso na 1ª fase da operação Queda da Bastilha, que investiga o envolvimento de agentes públicos com a facção Família Terror do Amapá (FTA).

A investigação, ainda em curso, é conduzida pela Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecco) do Ministério Público Estadual do Amapá.

Sidney foi denunciado pelo MPE à justiça, no dia 24 de outubro, pelos crimes de organização criminosa e exploração de prestígio. A acusação é de envolvimento direto com o líder da FTA, o detento Ryan Richelle, o Tio Chico, que está em um presídio federal no Rio Grande do Norte.

A defesa, no entanto, alega que o líder da facção, na verdade, é informante do delegado, que comandava a DTE à época e que todas as mensagens trocadas estão no contexto de investigações policiais.