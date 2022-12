Libertado o motorista embriagado que atropelou e matou trabalhador

Juiz condicionou a liberdade condicional ao recolhimento do veículo e aplicou medidas restritivas de liberdade

Por LEONARDO MELO

A justiça mandou soltar o motorista que estava embriagado e matou atropelado um trabalhador que era deficiente auditivo. A decisão foi do juiz Diego Araújo, que condicionou a liberdade do acusado ao recolhimento do carro, e ainda aplicou medidas restritivas de liberdade.

O acidente ocorreu na noite de domingo (4), na Avenida Acelino de Leão, no Bairro do Trem, área central de Macapá. De acordo com relatos de testemunhas repassados à Polícia Militar, Edward Salém Younes, de 57 anos, estava ziguezagueando pela rua quando atropelou Rogério Viana Vaz, de 52 anos, pelas costas. O motorista teria tentado se evadir, mas foi impedido por populares até a chegada da PM.

Na audiência de custódia, o motorista admitiu que estava alcoolizado, mas responsabilizou a vítima que teria atravessado a rua de forma inesperada. A Polícia Civil investiga o caso, mas o laudo do acidente deve demorar pelo menos 30 dias para ficar pronto.

Para o juiz, mesmo que fique comprovado que a vítima se expôs ao perigo, o motorista agiu de forma “totalmente irresponsável ao dirigir alcoolizado e com documentos do carro e CNH vencidas, demonstrando, pois, desprezo com a legislação brasileira de trânsito”.

O magistrado entendeu que o crime culposo, neste caso, não prevê prisão preventiva. Diego Araújo determinou o recolhimento noturno a partir das 19h, e a proibição de frequentar bares, boates e outros estabelecimentos noturnos, além do pagamento de uma fiança.

