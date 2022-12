Limpeza atrás de UPA pode levar até 5 dias

Prefeitura de Macapá diz que trabalho é difícil e lida com questões culturais.

Por ANDRÉ SILVA

A Prefeitura de Macapá iniciou a retirada de uma lixeira viciada localizada no Bairro Novo Horizonte. O serviço, que começou nesta quarta-feira (7), pode durar até cinco dias devido à grande quantidade de lixo.

A lixeira fica na Avenida Deoclides Franco Mont’Alverne, atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA da Zona Norte). A reportagem já esteve no local duas vezes registrando as queixas dos moradores.

Um dos reclamantes foi o seu Pedro Almeida, de 60 anos. Ele mora lá há mais de 20 anos e disse que o problema começou depois que uma feira que funcionava no local foi desativada.

“Povo não tem jeito! Eu vejo o pessoal carregando lixo e jogando de noite aí. Tinha que ter uma lei mais dura pra punir esse pessoal. Vem gente de longe só pra jogar lixo aqui. Espero que quando a prefeitura limpar, eles não voltem, mas é difícil”, reclamou.

O secretário Helson Freitas, da Secretaria de Zeladoria Urbana, explicou que o trabalho para eliminar lixeiras viciadas na cidade não tem sido fácil. Trata-se de uma luta contra questões que ele definiu como “cultural”.

“A gente tenta mudar o hábito da população, mas é difícil”, desabafou.

Ele afirmou que o serviço atrás da UPA Zona Norte pode demandar mais tempo que o normal. Uma grande equipe está sendo mobilizada para retirar a enorme quantidade de lixo da rua e liberar a via para a população.

Freitas disse que muitas lixeiras estão sendo desativadas na cidade. A mais recente fica no Bairro Perpétuo Socorro, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Lá, a secretaria decidiu combater a falta de educação com arte – pinturas no muro.

O secretário ressalta que jogar lixo em logradouro público é crime e o infrator pode responder judicialmente, com pagamento de multa.

A PMM tem um serviço para descarte de lixo de casa, o Cata Treco, que pode ser acionado pelo (96) 98125-1151 (somente via WhatsApp).