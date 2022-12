Live poética retrata a vida de crianças ribeirinhas, apagão e pandemia no Amapá

A obra literária e audiovisual é de autoria do jornalista e escritor do Amapá, Júlio Miragaia.

Compartilhamentos

No próximo sábado (10), às 19h, o jornalista e escritor Júlio Miragaia lançará a live poética “Semáforo Amazônia”. A transmissão será pelos perfis pessoais do autor no Facebook e YouTube.

A obra literária e audiovisual trará poemas como o que dá título ao espetáculo, abordando temas como a vida de crianças ribeirinhas, a instalação de hidrelétricas na Amazônia, a crise social na pandemia e o apagão vivido no estado do Amapá.

Participam da produção as atrizes e poetisas Hayam Chandra, Suane Brazão e Thayse Panda, o ator e músico Ivamar Santos, o músico Anthony Barbosa e o jornalista Nathan Zalouth.

Resultado do edital Promotor Mauro Guilherme, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), a obra é contemplada pela Lei Aldir Blanc que estabelece uma série de medidas emergências para o setor cultural e criativo, fortemente impactado pela pandemia de covid-19.

Sobre o autor

Júlio Ricardo Araújo, o Júlio Miragaia, tem 38 anos. Natural de Belém (PA), passou os últimos anos entre a terra natal e Macapá (AP), onde hoje mora.

É jornalista, pós-graduado em gestão e docência no ensino superior, acadêmico do curso de letras-português e autor dos livros “O estrangeiro de pedras e ventos” (2014, Multifoco-RJ) e “Cocadas ao sol” (2022).

Serviço

Semáforo Amazônia (live poética)

Data: 10/12 (sábado)

Hora: 19h

Onde: Facebook e YouTube