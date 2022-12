Lucas anuncia R$ 2 milhões para socorro a famílias do Araxá

Prefeito Dr Furlan confirmou a liberação do recurso

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

As famílias afetadas pela força do rio Amazonas no Bairro do Araxá, na madrugada desta terça-feira (27), serão cadastradas no programa de aluguel social da prefeitura de Macapá, que já tem os recursos para o benefício: a verba de R$ 1 milhão foi anunciada pelo senador Lucas Barreto (PSD) e confirmada hoje à tarde pelo prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido).

Num vídeo publicado no Facebook, o prefeito explica que, além dinheiro para a assistência social, o senador garantiu mais R$ 1 milhão para os trabalhos da Defesa Civil Municipal no socorro às famílias desabrigadas.

Pelo menos 55 pessoas de 15 famílias estão sendo levadas para uma escola municipal que está sendo preparada pela Defesa Civil. Elas ficarão abrigadas no colégio até que todas sejam contempladas com o aluguel social.

A maré forte derrubou três residências e deixou outros imóveis em situação de risco.