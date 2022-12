Macapaense se assusta com disparada do açaí

Preço pulou de R$ 10 para até R$ 20 o litro

Por RODRIGO ÍNDIO

Os aficionados por açaí no Amapá foram pegos de surpresa e estão tendo que desembolsar de R$ 14 a R$ 20 pelo litro comum, o mais buscado. O aumento ocorreu durante o período natalino e deve seguir nos últimos dias de 2022.

Raimundo Soares, de 48 anos, é dono de uma “vitaminosa” no Bairro Araxá, zona sul de Macapá. Ele está vendendo o litro a R$ 16. Segundo ele, o motivo da mudança de preço –que até a semana passada estava em R$ 10–, é que as batedeiras estão repassando aos clientes o aumento imposto pelos atravessadores, na relação deles com os produtores.

“Eles (produtores) pausam nessa época. O que chega aqui é mais caro porque fica escasso. Comprei hoje uma saca a R$ 370. Com ela faço de 25 a 30 litros não muito grosso e nem muito fino. Infelizmente, reflete no valor do litro”, explicou.

Já no Muca, duas batedeiras vendem o litro a R$ 20. O mototaxista Jorge Marques, de 28 anos, que toma o açaí quase todos os dias, pegou um susto.

“Hoje peguei um preço muito caro. Estranhei. Já vi chegar até R$ 16, agora R$ 20? Vou levar meio litro pra não deixar de tomar e não estragar porque tá caro, meu patrão”, brincou o mototaxista.

Claro, nas redes sociais, os internautas explanaram sua indignação com o aumento do preço do açaí.

“Discunjuro, 20 reais o litro do açaí? Vou ter que vender o rim”, disse um internauta.

“Meu Deus porque esse absurdo no preço do açaí a R$ 20? Eita!”, comentou outra.