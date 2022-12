Mais dois homens são alvo da PF por pornografia infantil em Macapá

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos Bairros Lagoa Azul e Novo Buritizal.

Mais dois homens foram alvo da Polícia Federal em investigação de crimes de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes na capital do Amapá.

Na manhã desta terça-feira (13), os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, de 26 e 32 anos, nos Bairros Lagoa Azul e Novo Buritizal, nas zonas oeste e sul de Macapá, respectivamente. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela PF.

A ação policial partiu do rastreamento promovido por organismos internacionais que visam denunciar crimes de abuso sexual infantil, na rede mundial de computadores, bem como pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI) da Polícia Federal, em Brasília, que encaminhou o caso para a Superintendência da Policia Federal no Amapá.

O trabalho resultou na identificação dos investigados e apontou que estes teriam armazenados, em equipamentos eletrônicos, mais de 110 imagens, entre fotos e vídeos de conteúdo relacionado a exploração sexual infanto-juvenil, o que possibilitou a ação desta manhã.

Com as buscas, a PF verificará se há mais arquivos de imagens pornográficas infantis armazenadas, bem como se houve o compartilhamento com outras pessoas.

Até o momento, a PF apurou a prática do delito de armazenamento de material contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

Com as ações de hoje, chegou a oito o número de operações da PF no Amapá para combate à pornografia infantil este ano.