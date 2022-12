Maracatu comemora 70 anos e convida comunidade para festa

Evento ocorrerá na quadra da agremiação, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

A Agremiação Recreativa Maracatu da Favela, tradicional escola de samba do Amapá, vai comemorar 70 anos de fundação no sábado (17) com dois dias de programação.

Nesta quinta-feira (15), que é o dia oficial da criação da agremiação, acontece solenidade em homenagem a ilustres personagens que fizeram parte da história da entidade carnavalesca. Na ocasião serão entregues certificados aos homenageados. A solenidade acontece no Museu Sacaca, às 16 horas.

O segundo momento é o grande ‘Show em Verde & Rosa’, que acontece no sábado (17), na quadra da escola, na Avenida Padre Júlio, entre ruas Santos Dumont e Marcelo Candia, Bairro Santa Rita, a partir de 21 horas.

Ao som da bateria Surfista, ocorrerão apresentações de atrações nacionais, do passista Celynho Show e da Musa Luciana Faustino diretamente da quadra da Mangueira do Rio de Janeiro.

A Escola de Samba Império da Zona Norte fará uma apresentação especial. Os grupos de pagode Samba New, Papo Reto e Pegada de Gorila também entram no palco.