Marido que matou a esposa no Natal morre em confronto com o Bope

FEMINICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

FEMINICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Policiais do Bope e Força Tática passaram dois dias em área de mata procurando pelo criminoso

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi morto na manhã desta terça-feira (27) Jordânio Barros Feitosa, de 28 anos, que estava foragido desde o último domingo (25), após matar a esposa no interior do Amapá. Rosiane Gonçalves Sena foi assassinada a facadas na frente dos filhos.

O crime praticado por ele ocorreu por volta de 19h30 no Ramal da Fazenda do Severino, em Porto Grande, na altura do KM-117 da BR-210.

Após o fato, o delegado Bruno Braz solicitou a prisão preventiva do autor e iniciou as buscas. Ontem à noite, equipes da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope e da Força Tática iniciaram as incursões na área de mata, mas os trabalhos foram prejudicados pela chuva forte na região.

O pai de Jordânio acompanhou a operação.

Depois de dois dias de buscas, por volta das 9h40 de hoje, os militares avistaram o infrator. Ele reagiu à prisão, atirou nos policiais e foi ferido.

Jordânio ainda foi socorrido para o Hospital de Porto Grande, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um armamento.

A ocorrência ainda está em andamento.

De acordo com testemunhas, Rosieane foi morta pelo marido por ciúmes. Os dois tinham passado o dia de Natal bebendo, ele teria visto a esposa olhando para outro rapaz que estava no grupo.

Ele deu um soco no ouvido da esposa, que começou a sangrar. Ela caiu com o filho do casal de 1 ano no colo. Em seguida, foi arrastada pelos cabelos e esfaqueada até a morte.