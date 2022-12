Meteorologia explica fenômeno que aterrorizou moradores do Araxá

Evento provocou aumento da maré do Rio Amazonas durante a madrugada de terça-feira (27)

Por ANDRÉ ZUMBI

Um fenômeno foi o causador do evento que derrubou 3 casas e deixou mais 12 interditadas no bairro Araxá, zona sul de Macapá, durante a madrugada da última terça-feira (27). A explicação é do meteorologista Jeferson Vilhena, do Iepa. Segundo ele, o Amapá está sob a influência de uma zona de convergência intertropical, um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atua nos trópicos do planeta.

O evento pode provocar ventos fortes como os de terça que passaram de 50 quilômetros por hora, além de chuva e nuvens carregadas, o que aumenta consideravelmente a força o e volume de água provocando o aumento da maré.

A previsão do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Amapá (NHMET/Iepa), para a noite de terça (27), era para rajadas de ventos com velocidades entre 21 e 37 quilômetros por hora, o que é considerado normal para o estado.

“A gente teve a influência da zona de convergência intertropical que está causando uma zona de baixa pressão. Tudo isso favorece o aparecimento da ‘maré meteorológica’, que é como a gente chama essa maré. A maré meteorológica, dependendo dos eventos no local, ela aumenta um pouco mais a altura da maré normal”, explicou o meteorologista.

Na área ribeirinha da região metropolitana que abrange Macapá, Santana e Mazagão, a previsão é de pancadas de chuvas rápidas acompanhadas de ventos que podem variar de 18 a 30 quilômetros por hora e a maré alta deve ocorrer às 19h de hoje.

As 55 pessoas que ficaram desabrigadas após do evento no Araxá estão sendo assistidas pela Prefeitura de Macapá. Eles serão alojadas em uma escola do bairro que foi preparada recebê-los.