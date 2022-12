Miss Amapá: casadas, divorciadas, mães e trans poderão competir pela 1ª vez

As interessadas em participar devem ter entre 18 e 27 anos.

Por RODRIGO ÍNDIO

Estão abertas as inscrições para o Miss Universo Amapá 2023. O evento de glamour local retorna na 55ª edição após não ser promovido, presencialmente, por dois anos devido a pandemia de covid-19.

Agora, mulheres casadas, divorciadas e as que têm filhos também podem concorrer à coroa pela primeira vez na história. Mulheres transgêneros podem se candidatar, o que também se torna novidade após mudanças nas normas e regras dos concursos Miss Universo e Miss Universo Brasil.

As interessadas em participar devem ter entre 18 e 27 anos. Além disso, devem atender outros requisitos como: possuir ensino médio completo, ter beleza, postura, ser simpática e comunicativa. As inscrições devem ser feitas pelos números (96) 98134-5424 ou (96) 99131-6626.

Cada candidata deverá representar um dos 16 municípios do estado. A organização estadual está cadastrando coordenadores municipais, para que eles possam escolher através de concurso a miss municipal.

A cidade que não escolher sua representante, a coordenação fará um sorteio para destinar uma das selecionadas para representação do município.

O evento no Amapá é organizado há 10 anos pela Empresaria e Fisioterapeuta Enyellen Sales, que foi também foi detentora do título em 2009.

“Estamos trabalhando para fortalecer a marca Miss Universo Amapá e mostrar que temos mulheres lindas no nosso Estado, que têm um propósito, que podem se tornar referência para outras meninas. A miss hoje não precisa ser somente uma mulher bela, mas deve ser uma mulher inteligente, articulada e envolvida em causas sociais, ela precisa ter um conjunto”, explica Enyellen.

Do coquetel de apresentação até o dia da disputa, as candidatas passarão por palestras motivacionais, ensaios fotográficos, aulas de coreografia para o dia do evento e sobre a história do Amapá, postura e etiqueta.

Na noite final, as concorrentes serão avaliadas em trajes de abertura, de gala, biquíni e maiô, além de uma entrevista com os jurados. Todos os quesitos somarão pontos para a escolha da vencedora.

As inscrições vão até março do ano que vem e o concurso será no mês de maio. A premiação nas edições anteriores foi de R$ 10 mil e para a próxima edição o valor ainda está sendo definido.

A atual Miss Universo Amapá é a Biomédica e Empresária Lycia Ribeiro. Já a atual Miss Universo Brasil é a jornalista capixaba Mia Mamede, de 26 anos, que vai disputar o Miss Universo em janeiro de 2023, em New Orleans, nos Estados Unidos.