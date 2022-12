Morador com geladeira de 25 anos recebe novo aparelho após sorteio

Mário Ferreira com a geladeira nova após duas décadas e meia: moradores de habitacionais receberam novos refrigeradores sorteados pela Equatorial Energia, num total de 60 aparelhos

Compartilhamentos

Da Redação

Famílias dos habitacionais São José e Açucena, ambos na zona sul de Macapá, receberam na última sexta-feira (23) as geladeiras sorteadas pelo programa E +, da CEA Equatorial. Ao todo, foram entregues 60 refrigeradores modernos que consomem menos energia, e foram recolhidos os antigos aparelhos das famílias contempladas.

No apartamento de Mário Ferreira, do Conjunto São José, a geladeira tinha nada menos que 25 anos.

“Precisava ser trocada. De todo o meu coração, eu agradeço a Equatorial, em meu nome e de todos os moradores que foram contemplados com uma geladeira por necessidade, porque muitos realmente precisam disso”, comentou.

A ideia da CEA Equatorial é estimular o consumo consciente.

“São pessoas que estavam pagando mais caro na conta de energia por possuírem equipamentos antigos. Nós reforçamos sempre também que as pessoas se cadastrem nos programas que oferecemos e que façam questão de permanecerem adimplentes com a CEA”, destacou a diretora executiva de Comunidade e Varejo da CEA Equatorial, Geaneide Vilhena.

Para concorrer, as famílias precisam estar em dia com a fatura, possuir o Número de Inscrição Social (NIS) e ter uma geladeira antiga.

As entregas prosseguem até 30 de dezembro no Residencial Macapaba, onde 50 novas geladeiras também serão sorteadas. As famílias serão cadastradas em domicílio e num stand da empresa que também está cadastrando as famílias no programa de tarifa social.