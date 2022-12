Moradores de 2 municípios celebram Natal no escuro

Problemas foram sentidos em Pedra Branca e Serra do Navio

Por ANDRÉ ZUMBI

Os moradores dos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio tiveram que passar a noite de Natal no escuro. Segundo eles, as oscilações e falta de energia elétrica vêm acontecendo desde o dia 23.

Os moradores afirmam que a falta de energia começou às 19h do dia 23, mas foi restabelecida às 23h do mesmo dia. Já no dia 24, véspera de Natal, a interrupção aconteceu a 1h da madrugada e só normalizou às 16h do dia 25. Nesta segunda-feira (26), a energia continuava oscilando.

“De lá pra cá já faltaram três vezes e nesse momento estamos sem energia. A comida do pessoal está toda estragando. E não é só aqui esse problema, em Serra também”, protestou o servidor da Justiça, Aníbal Dias.

Ele disse que a estrutura de distribuição de energia de Pedra Branca é muito antiga, parte dela ainda passa por dentro de área de matagal.

“A gente fica vários dias sem energia e isso é constante aqui, por causa da precariedade da estrutura”, pontuou.

A CEA Equatorial confirmou a informação de que problemas em uma torre teria ocasionado a falta de energia do dia 25, mas ainda não soube dizer o motivo da interrupção nos outros dias e o mais recente que acontece desde a manhã de hoje (26).

Informou ainda que equipes se deslocaram para região para fazer uma inspeção da rede que tem a estrutura muito fragilizada.

“É importante destacar que a estrutura de torres e cabeamento que compõem a Linha de Distribuição de 69 KV, que atende estes municípios é fragilizada, em razão do tempo de existência e, também, por estarem localizadas em trechos de mata fechada e de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos”, diz em nota a empresa.

Este mês, a Aneel autorizou o reajuste de 36% na tarifa de energia no Amapá. O aumento foi parar na justiça com liminares suspendendo a medida, mas todas acabaram cassadas por uma decisão do TRF1.