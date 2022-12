Moradores improvisam sinalização em cruzamentos

Esquinas foram asfaltadas, mas não sinalizadas. Acidentes graves já ocorreram devido à falta de sinalização.

Por ANDRÉ SILVA

Ruas e avenidas do Bairro Parque dos Buritis, localizado na zona norte de Macapá, seguem sem sinalização horizontal e vertical mesmo depois de um acidente ter tirado a vida de um jovem de 24 anos.

Para não testemunharem mais tragédias como aquela, os moradores resolveram agir e estão sinalizando os cruzamentos por conta própria.

No dia 28 de outubro, no cruzamento da Avenida João Candido Soares Filho com a Rua Elionai Cezar da Silva, o estudante de enfermagem Jesse Malafaia, de 24 anos, que trafegava de moto pela avenida, foi atingido em cheio por um caminhão. Ele morreu na hora.

O local havia sido asfaltado há pouco tempo e não tinha sinalização, o que, segundo a Polícia Militar do Amapá, contribuiu para o acidente.

Quarenta dias depois, a esquina continua sem sinalização. Já em outros pontos do bairro, moradores estão improvisando como podem para evitar acidentes como o que matou Jesse. Eles estão escrevendo a palavra ‘PARE’ nas ruas e instalando placas nos cruzamentos.

Luís Sebastião Oliveira, de 61 anos, mora na avenida Candido Soares Filho, próximo ao cruzamento da morte. Ele contou que chegou a ouvir o barulho do impacto do caminhão sobre a moto no dia do acidente.

“O perigo continua. Tanto nesse canto, quanto nos outros. Está tudo sem sinalização. As pessoas não sabem ao certo qual rua é preferencial e qual não é, por causa dessa confusão acontecem os acidentes”, reclamou o morador.

A reportagem procurou a Companhia de Transito de Macapá (CTMac) para falar sobre o assunto. O diretor da instituição, Andrei Rego, garantiu que a partir de segunda-feira (12), haverá equipes no local.