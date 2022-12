Motorista de trator desce do veículo e é atropelado em rodovia

Sinistro ocorreu na BR-210, a 90 quilômetros de Macapá.

Um homem morreu atropelado na véspera de Natal, neste sábado (24), ao atravessar a rodovia BR-210. O acidente, ocorreu próximo à comunidade Vila Nova Colina, a aproximadamente 90 km de Macapá, por volta de 7h50.

De acordo com Relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas contaram que Bruno Pereira da Silva estava conduzindo um trator, quando parou no acostamento da via e tentou atravessar a pista a pé.

Ele foi atingido em cheio por um carro modelo Onix, de cor preta, que era conduzido por Kesley Pereira Ferreira, 27 anos. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Emergência de Porto Grande, cidadã 10 km do local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito.