Motorista morre em colisão com casa

MORTE NO TRÂNSITO

Acidente aconteceu no Bairro do Laguinho, região central de Macapá

Por LEONARDO MELO

O motorista de uma Hilux morreu ao colidir com uma casa, no Bairro do Laguinho, região central de Macapá.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 4h50 desta sexta-feira (30), e a ocorrência foi atendida por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com dados da ocorrência, o motorista (que cedo ainda não havia sido identificado) perdeu o controle do veículo na Rua Cândido Mendes, esquina com a Avenida José Tupinambá.

A Toyota Hilux SWS (veículo que vale no mercado cerca de R$ 200 mil) causou grande destruição, e o motorista ficou preso nas ferragens, inconsciente.

Minutos depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o primeiro atendimento e não encontrou sinais vitais. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu.

Até às 11h, o Portal SelesNafes.Com ainda não havia apurado o nome do motorista.