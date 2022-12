MP define lista tríplice na sucessão de Ivana Cei

Lista já foi encaminhada ao governador

Da Redação

Antes de deixar o cargo, o governador Waldez Góes (PDT) definirá quem será o próximo procurador-geral de Justiça até 2025. A lista com três candidatos foi definida nesta segunda-feira (5), em votação interna pelos membros do Ministério Público do Amapá.

A diferença entre o primeiro colocado e o terceiro foi de 15 votos num universo de 82 membros aptos a votar, sendo 10 procuradores e 72 promotores.

A lista tríplice tem os nomes do promotor Alexandre Monteiro (o mais votado com 64 votos), do procurador Nicolau Crispino (51 votos) e do promotor Paulo Celso Ramos (50 votos).

Uma comissão eleitoral presidida pela atual procuradora-geral Ivana Cei conduziu a votação que foi on-line. A lista já foi encaminhada para o governador, que terá 15 dias de prazo para fazer a indicação. Normalmente, ele costuma ser rápido no anúncio.

Não é obrigatório que o mais votado seja o escolhido pelo governador, mas esse gesto é uma tradição. A promotora Ivana Cei foi a que mais vezes ocupou a chefia do MP: foram quatro vezes na última década.

A posse ocorre sempre no início de março, e o mandato tem duração de dois anos.

