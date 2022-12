Mulher que incendiou e matou a mãe é internada em ala psiquiátrica

O caso ocorreu na casa onde a família reside, no Bairro Zerão, na zona sul da capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

A mulher que incendiou e matou a mãe dentro de um quarto está internada na ala psiquiátrica do Hospital de Emergência de Macapá.

O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (6), na casa onde a família reside, na Avenida Maria Geovanete, no Bairro Zerão, na zona sul da capital.

De acordo com uma fonte da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), ao que indica, Juliana de Oliveira Gomes, de 33 anos, que tem problemas mentais, teve um surto psicótico. Isso teria motivado a ação.

O caso chocou a sociedade amapaense, já que idosa Maria do Socorro de Oliveira Gomes, de 64 anos, estava dormindo em sua cama quando foi queimada. O corpo foi encontrado pelos outros filhos da vítima bastante encolhido após ser carbonizado.

Ainda segundo a fonte, a delegada plantonista vai solicitar a prisão preventiva da autora da ação. Com isso, ela vai aguardar decisão da Justiça. Em caso de prisão, ela deverá ser transferida para a ala psiquiátrica do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).