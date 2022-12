Mulheres comandavam tráfico em Macapá, diz polícia

A ação policial que investiga duas mulheres responsáveis por pontos de tráfico de drogas nos Bairros do Centro e Fazendinha

Duas mulheres foram presas na manhã desta sexta-feira (2) pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá que cumpriu mandados de busca e apreensão na Operação denominada Traffic Dealers.

A ação policial que investiga duas mulheres responsáveis por pontos de tráfico de drogas nos Bairros do Centro e Fazendinha, com comando e gerenciamento de internos do Iapen.

A investigação identificou que uma das mulheres, esposa de um detento, recebia ordens do marido para traficar drogas fora do Iapen, sendo responsável também pela contabilidade.

A outra mulher também estaria administrando um ponto de venda de droga para presos pertencentes a uma facção criminosa.

As mulheres poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Caso sejam condenadas, poderão cumprir pena de até 33 anos de reclusão.