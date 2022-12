Mulheres são flagradas com 35 kg de drogas

Elas foram abordadas e presas na orla, após desembarcar em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Duas mulheres foram flagradas com 35 kg de drogas na manhã desta segunda-feira (5) em Macapá. Elas foram abordadas por policiais militares após desembarcar na orla da capital amapaense de um barco vindo do interior do Pará.

As autoridades não divulgaram os nomes das envolvidas porque as investigações continuam, mas elas têm 20 e 22 anos. As drogas estavam nas malas das acusadas.

A ação é da Força Tarefa de Segurança Pública, juntamente com o GAECO/MP-AP, Grupo de Polícia Marítima da PF – GEPOM, 4º e 6º Batalhão da PM-AP.

Segundo a investigação, as duas mulheres saíram de Manaus (AM) com a droga, chegaram a Breves (PA) e de lá pegaram a embarcação com destino a Macapá, onde a droga seria distribuída.

Uma delas viajava com o filho de 2 anos. O conselho tutelar foi acionado e as mulheres conduzidas até a sede da Polícia Federal na zona norte de Macapá.