Acompanhe a análise de I Crônicas 9

Compartilhamentos

Bom dia! Muitas pessoas não conseguem reconhecer que elas próprias são as únicas culpadas por coisas ruins que ocorrem em suas vidas. Em lugar disso, preferem terceirizar a responsabilidade a outras pessoas. Em I Crônicas 9, vemos a razão de uma das maiores tragédias ocorridas com o povo de Israel. Acompanhe a análise no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima segunda-feira (26) com o nosso Senhor Jesus!