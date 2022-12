Ouça a análise de II Reis 19

Compartilhamentos

Bom dia! Neste domingo (11), o pastor Josué de Almeida analisa o capítulo 19 do 2º Livro de Reis. O Deus vivo foi afrontado e desafiado por um general assírio, durante o cerco ao reino de Judá. Mais uma vez, o Senhor mostraria que é o verdadeiro Deus e continuará sendo. Nas maiores batalhas do dia a dia, nós venceremos de joelhos porque Deus é fiel. Ouça essa incrível história e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!