No Amapá, 65 mil famílias são cadastradas na tarifa social de energia

Aumento é resultado de busca ativa da CEA Equatorial

Compartilhamentos

Da Redação

A direção da CEA Equatorial anunciou nesta terça-feira (6) que conseguiu cadastrar mais de 65 mil famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica. Como a empresa está fazendo ações de busca ativa, o número pode chegar a 100 mil domicílios.

“Para se chegar neste número, colocamos nosso atendimento nos Cras em parceria com as prefeituras, realizamos diversas ações do E+ Comunidade em todo o estado, mutirões pelo Cliente Todo Dia, além de mobilizar a nossa equipe de leituristas para fazer o cadastro deste cliente na Tarifa Social. Nosso objetivo, é alcançar a meta de 100 mil famílias em 2023”, informou a diretora executiva de Comunidade da CEA Equatorial, Geaneide Vilhena.

Os clientes cadastrados na tarifa social também participam de sorteios de bônus para compras em supermercados e de geladeiras, num programa que garante a troca de refrigeradores antigos por novos e mais econômicos.

No Amapá, os clientes da Tarifa Social que consumem até 150 quilowatts por mês podem ter 100% da fatura paga numa parceria com o Governo do Estado. Os descontos partem de 10%, 40% e 65%, dependendo do consumo, e podem chegar a 100% se o consumo for de no máximo 150 quilowatts. Atualmente, 25 famílias são beneficiadas.

No entanto, desse total, a empresa calcula que pelo menos 1 mil famílias podem perder o benefício se não atualizarem os dados nos Cras com documentos pessoais e o número do NIS.

Já o cadastro pode ser feito clicando aqui.

Veja os descontos de acordo com o consumo

Primeiros 30 kWh/mês com desconto de 65% na tarifa de energia

De 31 kWh a 100 kWh/mês com desconto de 40% na tarifa de energia

De 101 kWh a 220 kWh/mês com desconto de 10% na tarifa de energia

A partir de 221 kWh/mês clientes não terão descontos na tarifa.