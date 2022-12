No Amapá, Unimed é acusada de não ofertar tratamento adequado a autistas

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO DO CONSUMIDOR

Prédio de terapias da Unimed em Macapá: pais reclamam do processo de marcação de consultas e terapias especializadas

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A Unimed está sendo acusada no Amapá se não oferecer tratamento adequado a crianças autistas. A cooperativa médica, hoje controlada pela empresa Fama (Amazonas), é alvo de uma ação ajuizada na 5ª Vara Cível de Macapá pelo Ministério Público do Estado.

A ação de obrigação de fazer é assinada pela Promotoria de Defesa do Consumidor, e tem como base quatro processos movidos por pais que alegam descaso e “falta de comprometimento por parte da Unimed Fama, que descumpre o contrato com os beneficiários e não presta os serviços que deveriam ser ofertados”.

A principal reclamação está no processo de autorização de consultas e terapias especializadas.

O MP argumenta na ação que procurou buscar um entendimento com a cooperativa, que “mostrou-se inerte na tentativa de resolver a demanda”.

A ação pede a aplicação de multa de R$ 100 mil, em caso de descumprimento. A Promotoria de Defesa do Consumidor está orientando pais de outros pacientes autistas a com demandas similares a contratar advogados para se habilitarem no processo na 5ª Vara.

notícias de Macapá