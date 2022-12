No dia em que fez 17 anos, aluna é vítima de assédio sexual do professor

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Professor de língua francesa foi preso em flagrante. Caso ocorreu no município de Oiapoque a 600 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um professor de francês, de 31 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por assediar uma aluna, menor de idade, dentro da Escola Municipal Anete Farias da Silva, no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. As autoridades não divulgaram o nome do acusado.

De acordo com o delegado Charles Corrêa, o caso ocorreu na última segunda-feira (12), dia em que a vítima completou 17 anos de idade. A prisão ocorreu no final da tarde de ontem (13).

Segundo o delegado, durante o aniversário, comemorado na escola, o educador chamou a adolescente para a sala dos professores, para que ela apresentasse um trabalho. Havia um outro aluno. O professor pediu para esse estudante saísse e ficou a sós com a garota. Foi quando tudo teria ocorrido.

“A aluna falou que, nesse momento, o professor a assediou, tentou agarrá-la, beijá-la. Surgiu uma professora que abriu a porta e ele se assustou e parou com o ato e conseguiu se desvencilhar”, relatou Charles Corrêa.

A jovem contou o ocorrido para a mãe. Ambas foram denunciar o caso no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da cidade. A polícia investigou o fato e fez buscas pelo professor, que não resistiu à prisão.

“Na nossa percepção, ele realmente cometeu esse ato. Então, a gente lavrou o flagrante dele por assédio sexual com pena aumentada em razão da vítima ser menor de idade”, concluiu o delegado.

Após prestar depoimento, no qual negou as acusações, o professor pagou fiança de R$ 2,5 mil e foi liberado.