O cuidado com a família

Bom dia! Judá se revezava entre reis tementes a Deus e idólatras. O rei Josias acabou com o culto a Baal, destruiu seus templos e restabeleceu o culto ao verdadeiro Deus. O monarca, no entanto, acabou morrendo numa guerra desnecessária e foi sucedido pelo filho perverso. Além de ser reto diante de Deus, precisamos também cuidar da nossa primeira igreja: a nossa casa. Ouça a análise de II Reis 23 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!