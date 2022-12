Acompanhe a análise de I Crônicas 4

Bom dia! Nesta quarta-feira (21), vamos ver em I Crônicas 4 uma referência a um personagem que nos ensina que mais difícil do que ter o sucesso, é mantê-lo. Muitos querem a prosperidade de Deus, mas não querem o Deus da prosperidade. Deus sem você continua sendo Deus, mas e você sem Ele? Acompanhe a análise de hoje no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima quarta-feira (21) com o nosso Senhor Jesus!