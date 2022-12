Onde podemos ficar seguros

Ouça a análise de II Reis 11

Compartilhamentos

Bom dia! Após o período negro de Israel com o reinado de Acabe e Jezabel, aniquilados por Geú por ordem de Deus, foi a vez do reino de Judá enfrentar outro período sombrio, desta vez com Atalia, filha deles. Em II Reis 11, vemos a história do único herdeiro de Davi que precisou ser escondido no Templo, ou seja, na Casa de Deus para que não fosse escondido por Atalia. Joás foi ungido rei de Judá com apenas 7 anos e permaneceria escondido por seis anos na Casa do Senhor. Ouça a análise desta incrível história com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!