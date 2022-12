Os relatos de quem viveu uma noite de terror no Araxá

Cerca de 55 pessoas foram atingidas pela maré forte do Rio Amazonas. Elas serão abrigadas provisoriamente em uma escola do bairro

Por ANDRÉ ZUMBI

Chovia muito forte, e as ondas do rio Amazonas varriam com cada vez mais força as frágeis palafitas que sustentam as casas. As paredes e o chão se mexiam, segundo relataram moradores. Nesta madrugada (27), três residências do Araxá, na zona sul de Macapá, desabaram com a força da maré do Rio Amazonas. Outros imóveis estão ameaçados.

As residências ficam na Invasão do Zeca Diabo. A Defesa Civil Municipal informou que 55 pessoas foram atingidas diretamente, mas que não houve feridos nos desabamentos.

Pela manhã, o cenário era de guerra e desolação. As famílias passaram parte da manhã recolhendo móveis e outros objetos que foram parar na beira do rio. Muitos conseguiram um lugar para ficar, outros aguardavam a ajuda da Prefeitura de Macapá. No total, 12 casas que ainda resistiram foram isoladas e as famílias estão sendo cadastradas pela Defesa Civil.

Adriano Vilhena, de 32 anos, mora no local com a mulher e mais 4 enteados. A casa dele está entre as que resistiram, mas foi interditada porque corre o risco de desabar. O morador contou está no local há 3 anos e que acordou às 3h com a casa balançando.

“Estávamos dormindo quando sentimos o impacto da maré. As ondas cobriam a casa. As estacas foram todas arrancadas aí debaixo. A minha vizinha cedeu um lugar pra gente passar essa noite”, contou Adriano.

O coordenador da Defesa Civil de Macapá, Aldair Santos, informou que as famílias cadastradas serão abrigadas provisoriamente em uma escola municipal do bairro que está sendo preparada para recebê-los.

“A gente está fazendo um trabalho de cadastramento e estudo social das famílias. Já detectamos que algumas não tem pra onde ir, mas já estamos preparando o ambiente da escola para receber essas pessoas agora a tarde”, informou.

Ele orientou que as pessoas que ainda insistem em ficar no local saiam o quanto antes.

“Essa área nem era para estar mais sendo habitada, né. Então a gente orienta que eles saiam antes que algo pior aconteça”, alertou o coordenador.

Ainda pela manhã, o prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), anunciou que as famílias serão incluídas no programa de aluguel social, mas não disse se elas serão atendidas por algum programa habitacional.