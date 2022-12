Ossada humana é achada dentro de mochila em terreno baldio

Restos mortais foram encontrados no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

Restos mortais de uma pessoa foram encontrados em um terreno baldio na terça-feira (20), na zona norte de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) uma mulher catava lixo em um terreno baldio, na Rua dos Muricis, no Bairro Açaí, quando avistou uma sacola grande.

Ao abri-la, encontrou uma mochila e quando moveu o zíper se deparou com um crânio humano. Outros ossos também estavam nos compartimentos da mochila.

Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá foi ao local e confirmou o achado. Os militares acionaram a perícia da Polícia Científica para constatação do fato e remoção da ossada.