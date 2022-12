Passeio turístico pelo Rio Amazonas tem 300 vagas grátis

Município a 17 km de Macapá está completando 35 anos de criação e comemorará com passeio com cerca de 300 vagas para visitantes.

Em alusão aos 35 anos de criação da cidade de Santana, segunda economia mais importante do Amapá, a prefeitura do município realizará, no próximo dia 10 de dezembro, o River Tour “Janelas do Rio”, um passeio gratuito de balsa pelo Rio Amazonas.

O percurso terá duração seis horas, passando por diversos pontos para a contemplação da fauna, flora, restaurantes e balneários ao longo dos rios Matapi, Vila Nova e Rio Pirativa.

Segundo a organização, 300 vagas para visitantes (passageiros) estão disponíveis para a participação no passeio, que faz parte da programação oficial de comemoração dos 35 anos do município.

As inscrições para o passeio serão limitadas e realizadas através de um formulário de inscrição online de 6 à 9 de dezembro.

Para garantir uma das vagas é preciso fazer a inscrição neste link: INSCRIÇÕES AQUI

“O objetivo é promover uma experiência de vivência coletiva entre os diversos públicos em um cenário familiar, em um ambiente construído para despertar ou aflorar em cada participante uma forte ligação com a nossa cultura ribeirinha, as belezas naturais, as comunidades, os empreendimentos e os indivíduos que habitam ao longo dos rios do nosso município’’, destacou Sebastião Bala Rocha, prefeito de Santana.

O passeio acontecerá no dia 10, das 11h às 18h.