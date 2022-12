Pastor é encontrado morto em possível latrocínio em comunidade rural

Vítima não era vista por vizinhos desde a sexta-feira (16) e mercadorias com que trabalhava não foram retiradas da frente de casa onde morava

Por OLHO DE BOTO

Um pastor foi encontrado morto neste sábado (17) em um possível latrocínio ocorrido dentro da casa onde morava, localizada na Comunidade das Acácias, região com acesso pelo Ramal Dois Irmãos, no Porto do Céu, em Macapá.

Atualmente, Walter Silva Coelho, de 59 anos, que era pastor da Igreja Batista, vendia gêneros alimentícios em um puxadinho feito na própria residência. Moradores estranharam que a mercadoria dele não tinha sido recolhida desde a noite anterior.

A vítima foi encontrada por vizinhos no início da tarde, no chão de um quarto e de bruços. A PM foi chamada e isolou o local até a chegada da perícia. Segundo a Polícia Científica, o pastor apresentava 4 lesões na região de trás da cabeça, feitas por um ferro de cova achado próximo ao corpo.

De acordo com o pastor Maurício Pereira, amigo de pastor Walter, ele estava sem exercer atividades eclesiásticas e se dedicava ao trabalho rural. Desde a manhã de sexta-feira (16), não era visto e familiares contaram que a última vez que visualizou um aplicativo de mensagens era por volta de 9h.

“Sempre foi uma liderança e já começava a exercer essa liderança na comunidade. Ajudar as pessoas sempre foi o objetivo dele. Uma pessoa boa que não merecia a violência que sofreu. É um irmão que perco”, lamentou.

O delegado Celso Pacheco, da Delegacia de Homicídios, esteve na cena do crime e assumiu a investigação.

“Estamos aqui para fazer os levantamentos, materiais estão sendo coletados para análises periciais. A investigação inicia com essas coletas. Encontramos alguns vestígios que a princípio levam a esse norte (latrocínio). Embora vocês saibam que durante uma investigação pode mudar a configuração ou até própria capitulação penal. Foi feita uma perícia minuciosa, estamos aqui há mais de 3h. O importante é o seguinte: a investigação está em curso”, disse o delegado.