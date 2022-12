Paulo Celso Ramos será o novo procurador-geral de justiça

Nomeação foi anunciada ontem (5) pelo governador Waldez Góes

Compartilhamentos

Da Redação

O promotor de justiça Paulo Celso Ramos dos Santos será o novo procurador-geral de justiça a partir de março de 2023. A nomeação foi anunciada ontem (5) à noite pelo governador Waldez Góes (PDT), poucas horas depois de receber a lista tríplice.

Paulo Celso foi o terceiro mais votado no pleito realizado ontem no Ministério Público do Estado, com 50 votos. Quem liderava era o também promotor Alexandre Monteiro, que teve 64 votos. O procurador Nicolau Crispino alcançou 51 votos.

O novo procurador-geral foi aprovado em concurso para promotor de justiça em 1996. Também foi professor na Unifap, onde também era procurador concursado.

Ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, tem formação em Estratégia e Defesa pela Escola Superior de Guerra, e atuou nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Porto Grande, Ferreira Gomes, Mazagão e Santana.

Depois de ocupar vários cargos até em entidades nacionais da categoria, nos últimos anos ocupava a função de ouvir do MP. A posse deve ocorrer em março com mandato até 2025.