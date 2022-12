Pela 1ª vez, Kaká terá forte concorrência pelo comando da Assembleia

Alliny Serrão (UB) é apontada como a principal concorrente. Há também uma indefinição num grupo de 10 parlamentares

Por SELES NAFES

Beneficiado por um novo entendimento do STF sobre reconduções em casas legislativas, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Kaká Barbosa (PL), teve os ânimos renovados para tentar o 4º mandato consecutivo. No entanto, desta vez não será tão fácil assim.

Os deputados alimentam o sentimento de que é preciso renovar, principalmente o que foram reeleitos em outubro. Cerca de 50% das cadeiras são de novos deputados que também não estariam muito dispostos a ver o comando da Alap com um parlamentar que quer ficar 8 anos na direção dos trabalhos (e do gordo orçamento de R$ 200 milhões do legislativo).

Por enquanto, os novatos estão fora da disputa. Os nomes que disputam votos são de deputados reeleitos, entre eles Jack JK (SD) e Alinny Serrão (UB). Ela, aliás, seria a principal oponente de Kaká.

Procurada, a parlamentar confirmou que se articula para estar na disputa, e que representa um grupo consolidado. Contudo, para não atrapalhar as articulações, ela preferiu declinar os nomes.

“Por ser uma eleição difícil e ainda faltar mais de 30 dias para dia da eleição preciso traçar as estratégias e tentar guardar a 7 chaves”, justifica ela, que iniciará em fevereiro o segundo mandato. Ela mora em Laranjal do Jari, onde é casada com o prefeito Márcio Serrão (UB).

Alliny tem razão. Kaká ainda comanda um orçamento milionário e tem apoio de alguns colegas. Outro nome da disputa, Jack JK, apesar de reeleito em outubro e de ser irmão do poderoso presidente do TCE, Michel JK, estaria enfrentando dificuldades para ter apoio viável.

O Portal SN apurou que um grupo de 10 deputados não quer Kaká, Jack JK e nem Alinny Serrão, mas também é inerte quanto a um nome. O jogo está aberto