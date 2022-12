PF apreende quase R$ 800 mil em empresa que fraudava obras na BR-156

Agentes federais levaram a manhã inteira para contar o dinheiro apreendido. Operação ocorreu no Amapá e outros estados.

Da Redação

Policiais federais levaram a manhã toda para contar o dinheiro apreendido numa das empresas que foram alvos da segunda fase da Operação Cândidus II. No total, a PF encontrou mais de R$ 792,5 mil num dos 22 endereços onde os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas por 90 policiais e representantes da Controladora Geral da União em cidades dos estados do Amapá, Pará, Pernambuco, Paraíba, além do Distrito Federal. A operação investiga contratos superfaturados e fraudes para desviar dinheiro das obras custeadas em R$ R$ 6 milhões para manutenção da BR-156, no trecho Norte do Amapá.

Servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e empresários são investigados. De acordo com a polícia, as empresas conseguiam aditivos ilegais alegando que a chuva atrapalhava as obras.

A PF não informou em que empresa os quase R$ 800 mil foram apreendidos.