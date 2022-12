Polícia desativa venda de drogas e apreende submetralhadora

Ação policial ocorreu numa quitinete localizada no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá fechou um ponto de intensa movimentação do tráfico de drogas na zona sul de Macapá e apreendeu uma submetralhadora, além de várias porções de drogas.

Um homem e uma mulher que estavam no imóvel e que tentaram se desfazer de parte do entorpecente acabaram presos pelos militares do Choque – uma das companhias do Batalhão de operações Especiais (Bope).

O material ilícito foi encontrado na noite desta quarta-feira,14, numa quitinete localizada no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Os policiais patrulhavam a região quando populares denunciaram o imóvel como ponto de tráfico de drogas.

Na chegada ao local, segundo a polícia, várias pessoas que estavam fora e dentro da quitinete passaram a fugir assim que avistaram as viaturas se aproximando. Foi feito o adentramento tático e o casal teria sido flagrado jogando parte do entorpecente numa área alagada.

Após a retirada do material ilícito do lago, foram encontrados a submetralhadora e mais drogas escondidas dentro de um quarto, juntamente com um caderno da contabilidade do tráfico, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Elielson da Silva, de 27 anos, e Aline Ketlen, de 22, foram conduzidos para o Ciosp do Pacoval e apresentados ao delegado Roberval Rangel.

A Polícia Civil vai apurar a procedência do armamento.