Polícia indicia golpista que chantageava vítima para ter ‘sexo virtual’

Delegada Áurea Uchoa investigou o caso. Criminoso exigia sexo virtual para não divulgar imagens íntimas da vítima

Por Redação

Um homem de 23 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá pelo crime conhecido como “sextorção”. Ele tentou chantagear uma jovem usando fotos íntimas dela, e pode ter feito o mesmo com outras vítimas.

O acusado, que não teve o nome divulgado pela polícia, mora no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O crime estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

A delegada titular, Áurea Uchoa, explicou que num dos casos o criminoso se aproximou da vítima utilizando um perfil fake no Instagram.

Logo que as conversas foram evoluindo, relatou a delegada, os dois passaram a trocar mensagens sexuais e a vítima passou a enviar imagens íntimas. Depois que o homem parou de receber as imagens, passou a chantagear a vítima pedindo mais fotos e que ela fizesse sexo virtual com ele.

“Quando ele percebeu que a vítima não cederia, utilizou mais dois perfis fakes para continuar a chantagem. Agora, através desses perfis, ele se identificava como amigos da vítima que enviou o vídeo a fim de provar que as ameaças eram reais e que poderia divulgar para mais pessoas. A vítima não cedeu às chantagens e procurou a Polícia Civil”, explicou a delegada.

A delegada disse que no celular do criminoso foram encontrados mais vídeos sexuais de mulheres, obtidos pelos mesmos meios.

O criminoso teve seus perfis falsos desativados pela delegacia e irá responder pelo crime.

Sextorção é o termo que caracteriza a ameaça pela qual o agressor usa imagens íntimas da vítima para obrigá-la a fazer algo, como reatar o relacionamento ou pagar para não ser exposta.