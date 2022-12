Por sonho de ter bicicleta, menino de 9 anos vende verduras e legumes

Quem quiser conhecer o empreendimento do garoto basta ir até a Rua Presidente Vargas, no Bairro Olaria, em Mazagão Novo, a 35 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para realizar o sonho de ter uma bicicleta, o pequeno Leon Victor, de 9 anos, decidiu correr atrás de seu objetivo com o esforço próprio “trabalho”. Com a ajuda dos pais, ele abriu uma pequena venda de verduras e legumes.

O empreendimento do garoto fica na Rua Presidente Vargas, no Bairro Olaria, em Mazagão Novo, a 35 km de Macapá. A mãe, Euriellem Costa, de 27 anos, conta que o menino queria ganhar o próprio dinheiro para investir no sonho. Ela e o esposo decidiram apoiar a ideia da criança como forma de incentivo.

As vendas começaram na sexta-feira (2) da semana passada, numa calçada de um ponto comercial. Logo, a foto do garoto ganhou as redes sociais, já que o atendimento é especial e diferenciado pela educação e carisma do pequeno empreendedor.

“Temos um açougue e nada mais justo nós irmos ensinando ele sobre o empreendedorismo. Leon é muito independente e responsável para a idade dele. O lucro será para ele comprar a bicicleta”, comentou a mãe.

O objetivo dos pais também é fortalecer a ideia de que para vencer na vida é preciso esforço, dedicação e encarar desafios diários.

As vendas ocorrem pela tarde, pois pela manhã Leon cursa o 3° ano do Ensino Fundamental I, na Escola Estadual Manoel Queiroz Benjamim.