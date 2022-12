Posse de Clécio terá festa popular na virada

Programação no Centro de Macapá terá mais de 50 atrações, como a cantora Manu Batidão

Marcada para a próxima segunda-feira (19), a diplomação dos eleitos no Amapá ocorrerá a partir das 18h, no auditório do Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, na zona norte de Macapá. O governador eleito, Clécio Luís (SDD), é presença confirmada no evento que homologa os vencedores do pleito no estado e também prepara uma programação cultural especial no dia 31 para sua posse.

A festa popular no último dia do ano inicia no fim da tarde, por volta das 18h, em um palco na rua São José, no Centro da capital, próximo ao Teatro das Bacabeiras, e terá mais de 50 atrações. Serão shows com cantores locais, samba, aparelhagens, marabaixo, entre outros. Uma das atrações confirmadas é a cantora Manu Batidão.

Clécio tomará posse exatamente a meia-noite, na virada do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, em rito na Assembleia Legislativa. Após ser empossado, ele embarcará para Brasília para a cerimônia de posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT).