Prefeito é acusado de pintar prédios com ‘mensagem subliminar eleitoreira’

Escola, biblioteca, estádio e UBS tem a cor de campanha do prefeito

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O prefeito de Itaubal do Piririm, José Serafim (PL), está sendo acusado pelo Ministério Público do Amapá de fazer promoção pessoal ao pintar prédios públicos. Ao usar a cor lilás, os promotores afirmam que ele empregou uma marca particular de campanha eleitoral numa estratégia de “propaganda subliminar eleitoreira”.

A mensagem subliminar é uma ferramenta da comunicação que tenta passar mensagens ao inconsciente das pessoas. No caso que ocorre em Itaubal, município a 140 km de Macapá, os promotores dizem que isso está ocorrendo em escola, biblioteca, unidade de saúde e até no estádio, e citam que o lilás é a cor até das roupas que o prefeito costuma usar em aparições públicas.

A cor, aliás, não consta nas bandeiras do Amapá e nem de Itaubal, o que poderia ser uma justificativa para o prefeito que está no segundo mandato.

Em 2021, o MP chegou a emitir uma recomendação para que o prefeito mudasse a cor dos prédios, desde que utilizasse recursos próprios. O prazo era de 120 dias. A recomendação foi ignorada pelo prefeito.

Agora, uma ação de “obrigação de fazer” exige que o prefeito muda a cor dos prédios públicos em 90 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5 mil, por dia.