Preso se livra de algemas, pega fuzil da viatura e acaba morto ao apontar arma para policiais

Caso aconteceu na zona sul de Macapá, após criminoso ser preso com uma mototaxi roubada.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que havia sido preso momentos antes morreu baleado pela Polícia Militar do Amap´ao se desvencilhar das algemas, pegar uma arma da viatura em que estava sendo conduzido e apontá-la para os policiais. O caso ocorreu na segunda-feira (19), na zona sul de Macapá.

Deneval Ramos Lopes havia sido preso no Bairro do Muca. Ele foi flagrado por policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) que estavam a caminho da rodovia Josmar Chaves Pinto quando foram informados da presença de um suspeito em uma motocicleta levada em assalto de um mototaxi.

Ao avistar a viatura, Deneval abandonou a moto e correu para um prédio abandonado. Os policiais entraram no local e o capturaram. Na busca pessoal, os policiais acharam a chave da mototáxi. O suspeito foi algemado e colocado dentro da viatura, uma picape, onde a moto roubada foi colocada na carroceria.

A guarnição estava a caminho do Ciosp do Pacoval, quando, próximo ao semáforo da Avenida Antônio Coelho de Carvalho com a Rua Hildemar Maia, no Bairro Santa Rita, quando a viatura parou para aguardar o sinal verde, o criminoso conseguiu se desvencilhar de um dos lados da algema.

Rapidamente, ele pegou o armamento, abriu a porta da viatura e apontou o fuzil para equipe. O patrulheiro da guarnição foi mais rápido e disparou contra o criminoso. Atingido, Deneval soltou a arma e, mesmo ferido, correu.

Na Avenida Henrique Galúcio, entrou no quintal de uma residência, mas lá foi novamente cercado e contido pelos policiais. Os militares acionaram socorro médico e uma equipe do Corpo de Bombeiros levou Deneval ao Hospital de Emergência. Mas, ele não resistiu e morreu durante atendimento médico.