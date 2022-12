Primeiro acusado de matar e roubar pastor evangélico é preso

Crime ocorreu no último sábado, em comunidade da Região Metropolitana de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos envolvidos na morte do pastor da Igreja Batista, Walter Silva Coelho, de 59 anos, foi preso nesta quarta-feira (21) em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público.

Considerado foragido desde o último sábado (17), quando o corpo da vítima foi encontrado, João Claudio da Silva Cruz, conhecido como Sementinha, de 18 anos, foi capturado por agentes da Delegacia de Homicídios no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O delegado Celso Pacheco confirmou o caso como latrocínio – roubo seguido de morte – cometido por dois moradores da região onde o crime ocorreu, Comunidade das Acácias, região com acesso pelo Ramal Dois Irmãos, no Porto do Céu, na Região Metropolitana de Macapá.

De acordo com Celso Pacheco, os dois acusados conheciam a vítima, pois sempre foram moradores daquela comunidade. Ele afirmou que tudo foi planejado pelos investigados, que após o homicídio, roubaram notebook, celulares e outros pertences da vítima.

“Depois que os pais desses rapazes faleceram, eles passaram a praticar diversos crimes, inclusive um deles foi recentemente condenado”, revelou o delegado.

De acordo com a investigação, antes de ser morto com golpes de um ferro de cova, o pastor foi estrangulado por um dos assaltantes com um golpe de mata leão.

Corpo encontrado

A vítima foi encontrada morta no último sábado (17) por vizinhos, de bruços, no chão de um quarto da casa onde ela morava e vendia gêneros alimentícios em um puxadinho. O pastor foi encontrado morto depois que moradores da região estranharam a mercadoria exposta desde a noite anterior.

Segundo a Polícia Científica, o pastor apresentava 4 lesões na região de trás da cabeça, feitas por um ferro de cova achado próximo ao corpo.

O crime chocou a comunidade evangélica do Amapá, pois o pastor Walter era uma liderança muito querida no segmento religioso.