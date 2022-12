Programa social para idosos em Santana ganha nova sede

Obra faz parte dos investimentos em segurança e defesa social realizados pelo Governo do Estado

Ganhou uma nova sede nesta sexta-feira (16) o programa Vida Feliz, realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar (PM/AP) em Santana. A iniciativa é voltada para pessoas na terceira idade.

A inauguração contou com a presença do governador Waldez Góes que explicou que a obra faz parte do pacote de investimentos de R$ 360 milhões do Governo do Estado na área da segurança pública e defesa social. Para a revitalização do prédio foram alocados R$ 904 mil.

“O Amapá é exemplo nacional graças aos resultados que alcançamos, fruto de empenho e do amplo diálogo com Bancada Federal. O dia hoje é de festa, com mais esta entrega e que reflete de forma tão positiva na vida de todos, militares e participantes do Vida Feliz”, celebrou Waldez Góes.

O programa de valorização da melhor idade Vida Feliz ocorre desde 2004. São mais de 200 idosos com atividades esportivas, lazer, cultura, de atenção à saúde e integração social.