‘QG’ de facção tinha câmeras e alçapão para fuga

Base dos criminosos ficava numa casa no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá desativou uma base do crime organizado e apreendeu coletes balísticos, munição, balaclavas, porções de drogas, televisores e armas de ar comprimido.

O flagrante aconteceu nesta quinta-feira (8), numa região periférica do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Após denúncia indicando que o imóvel era utilizado como depósito de armas e ponto de venda de entorpecentes por uma facção criminosa, militares do 1º Batalhão cercaram a casa suspeita e prenderam uma mulher de 22 anos.

O local, situado na passarela Cruzeiro do Sul, possuía câmeras de monitoramento e um alçapão usado como rota de fuga – era como uma espécie de ‘Quartel General’ do crime.

De acordo com a polícia, por meio do circuito de segurança que havia na residência, o grupo criminoso avistou a radiopatrulha e conseguiu escapar pelo alçapão que dava acesso a uma área de lago. Mas, uma garota que estava na residência foi deixada para trás e acabou presa.

No imóvel, foram achados: três coletes balísticos, um deles com o símbolo da PM do Pará; uma carabina de pressão modificada para calibre 22; um rifle airsoft; uma munição ponto 40; uma caser de pistola Glock; nove porções de maconha; R$ 822; e duas balaclavas.

À polícia, a mulher presa contou que não morava na casa e foi apenas convidada para participar de uma festinha que iria acontecer no local, mas não tinha conhecimento do material ilícito achado dentro da residência.

Todo material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.