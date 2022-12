Nossas boas intenções precisam estar dentro do respaldo de Deus

Bom dia! As vezes fazemos coisas erradas como boa intenção. Em I Crônicas 13, Davi queria trazer de volta a Arca da Aliança para Israel. No trajeto, um grande louvor foi levantado, mas algumas coisas estavam erradas, contrariando as ordens de Deus gerando uma tragédia. Nossas boas intenções precisam estar respaldadas pelo Senhor. Acompanhe a análise desta sexta-feira (30) e tenha um ótimo dia com nosso Senhor Jesus!