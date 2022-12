Conheça Rúben em I Crônicas 5

Bom dia! Nem sempre filho de peixe, peixinho é. Nem sempre o filho de um pai trabalhador e honesto, segue o exemplo. Na cultura judaica, o primogênito é o privilegiado. Em I Crônicas 5 conhecemos Rúben, que em nada foi parecido com o pai. Acompanhe a análise deste capítulo no canal Reavivador por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!