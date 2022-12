Ouça a análise de II Reis 22

Bom dia! Em II Reis 22, vemos o início do reinado de Josias em Judá depois de anos de idolatria e perversidades. Neste capítulo, vemos a redescoberta do livro da lei que estava perdido dentro do templo de Jerusalém. Quando Josias leu o livro, ele descobriu o quanto o povo tinha se afastado de Deus. Quando foi a última vez que você deu ouvidos à Palavra do Senhor? Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quarta-feira (14) com o nosso Jesus!