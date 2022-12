Quem recebe auxílio-doença tem direito a 13º salário?

Trabalhador afastado das atividades geralmente enfrenta essa dúvida

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Estou doente, com benefício por não conseguir trabalhar. Será que eu vou receber o meu 13º salário? Essa preocupação sempre bate quando estamos longe das nossas atividades, então vamos esclarecer para você!

De maneira bem simples, todos os segurados que estão recebendo o auxílio-doença têm direito ao 13º salário. Anualmente, esse pagamento extra é feito pelo INSS.

Como é Feito o Pagamento do 13º Salário?

O pagamento é feito diretamente na conta do beneficiário, junto com o pagamento do auxílio. Geralmente, ele é dividido em duas parcelas, com valor igual ao do benefício, mas proporcional ao número de meses de pagamento no ano.

O segurado que recebe o auxílio-doença pode ver no extrato de pagamento, disponível no meu INSS, o valor disponibilizado. O pagamento da primeira parcela corresponde a 50% do benefício. Entretanto, a segunda pode ter um valor diferente devido aos descontos realizados pelo INSS.

E Se Esse Valor Não Cair na Conta?

Se por algum motivo o valor não aparecer no extrato é importante que você contate o INSS ou busque um especialista na área, que investigará o motivo disso ter ocorrido e os caminhos a serem tomados.

Vale lembrar, por fim, que quem recebe benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS, não têm direito ao décimo terceiro do INSS.