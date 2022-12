Ouça a análise de II Reis 18

Bom dia! Neste sábado (10), o pastor Josué de Almeida analisa o capítulo 18 do Segundo Livros dos Reis, que narra o momento em que o culto ao Senhor é restabelecido pelo rei Ezequias, em Judá. Ele tinha apenas 25 anos, e permaneceu no comando por outros 29 anos, seguindo os passos de Davi. Ezequias destruiu todos os templos pagãos e decidiu libertar o país do domínio da Assíria. Quer dar uma guinada na vida? Ouça a Deus! Feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!